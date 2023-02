01:16

Es tracta d'una situació que l'ONG Save The Children vincula directament a l'encariment del preu de la vida.

La Sanae viu en un pis de protecció oficial a Barcelona, amb la seva filla de 9 anys, i cobra dos subsidis amb els quals no arriba als 700 euros al mes. Amb l'arribada del fred, s'ha trobat amb un increment de la despesa en gas i electricitat. És un dels més de 240.000 casos de nens i nenes que viuen en llars on passen fred arran de la seva situació de pobresa.

Demanen que les ajudes d'emergència temporals siguin permanents i que es reformi el bo social. Exigeixen que s'atorgui directament a aquelles famílies que es troben per sota el llindar de la pobresa. En aquest sentit, asseguren que moltes no hi accedeixen perquè és difícil de tramitar | Anna Pujol