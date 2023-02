No poder fer front a les factures del gas i de la llum és una situació que pateixen diariament moltes famílies vulnerables. L'ONG Save The Children hi posa xifres: 240.000 menors viuen a Catalunya en situació de pobresa energètica. I moltes d'aquestes llars no tenen accès al bo social. Absentisme i assetjament escolar o mala salut mental són algunes de les seqüeles de nens i adolescents que passen fred al seu pis. Afegit al risc de patir un incendi per l'ús d'estufes.