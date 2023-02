Omar Montes: "De ser buena gente a veces me toman por tonto"

Omar Montes visita el cuarto programa de la nueva temporada de ‘Las Tres Puertas’ y lo hace para ofrecernos una actuación en directo y para charlar a corazón abierto con María Casado. El cantante, cuya canción junto a Quevedo “Quédate” se ha convertido en uno de los hits a nivel mundial, conversa sobre su dura infancia, víctima del bullying, y sobre algunos aspectos de su vida relacionados con su familia y su trabajo. Una de las declaraciones más llamativas es en la que asegura que el hecho de ser buena persona hace que muchos le tomen por tonto.

“Me gusta ser buena persona”

La sintonía entre María Casado y Omar Montes es evidente y la presentadora no ha podido evitar decirle “tú eres buena persona”, a lo que él ha respondido “sí, me gusta ser buena persona aunque hay veces que…”. El cantante explica que “de ser tan buena gente a veces te toman por tonto o no te respetan como deberían” y ha puesto un ejemplo muy descriptivo: “Yo soy un artista y si a mi lado hay otro, los dos somos del mismo nivel. Pero por mi forma de ser se me respeta menos que al otro”.

Omar Montes tiene clara la razón de este hecho: “Yo soy un guasón y él va de serio. A mí me ven y dicen ‘bah, este tío’, como que me desmerecen muchas veces, así me he sentido”. Además, añade que “yo no me lo creo nada y ese es el problema, que sigo pensando que estoy en el parque cantando con los muchachos”.

Unas afirmaciones que sorprenden teniendo en cuenta que cada canción que lanza Omar Montes se convierte en un éxito. “El otro día me dicen que la canción que he sacado con Quevedo está en el número 6 del mundo y digo ‘número 6, cómo es la vida…’. Pero yo no me lo creo. Yo sigo desayunando mi mismo café por la mañana en el mismo sitio y sigo yendo a comprar cono mi abuela al supermercado, aunque esté número 6”, comenta con naturalidad.