Agoney fue el primero en hablar sobre el tema. "Yo, de corazón, quiero pediros una cosa. Sé que la música despierta muchas emociones y que es algo subjetivo. Por eso, porque estamos celebrando la diversidad musical, pero también la diversidad de opiniones, os pido respeto y cariño. Aquí y en redes. Tanto para los artistas como para los que van a emitir su opinión. Recordad: la música nació libre, no la ensuciemos", pidió públicamente antes de conocer el resultado de las votaciones de la primera semifinal del Benidorm Fest. Más o menos criticado, al final fue él el que se quedó con el primer puesto. En la rueda de prensa, los periodistas le volvieron a preguntar por el acoso recibido en redes sociales y él aprovechó para mandar un mensaje a los haters.

"Yo no me he preparado para nada. De hecho, a los que hay que educar es a ellos", sentenció. Señaló concretamente a Malbert, muy conocido en redes sociales, que asistió a la gala del Benidorm Fest. "Aquí tenemos, por el fondo, a un especialista en hate. Malbert, ¿estás por ahí? O lo vi por ahí antes. Es a ellos a los que hay que reeducar, a los que hay que dar una lección. Es a ellos a los que hay que dar una lección y decirles que a la gente que se sube al escenario hay que respetarla. Yo, por mi parte, voy a dejar una cosa clara: no voy a dar voz a esa gente. Ya está", zanjó.

“Agoney (@Agoney) se pronuncia sobre el hate en redes sociales.



"Yo no me tengo que preparar para nada. A los que hay que educar son a ellos"#BenidormFest2023 #BenidormFest https://t.co/vMI3e4O2Fr pic.twitter.com/OkKq35O4y5“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) February 1, 2023

Agoney no ha sido el único que ha hablado del acoso que sufren los participantes del Benidorm Fest. Aritz fue uno de los que no pasó a la gran final, aunque confiesa estar orgulloso por todo el trabajo realizado. El intérprete de "Flamenco" ha sido uno de los que más críticas ha recibido después de una entrevista, en la que dijo que no todas las propuestas de sus compañeros le gustaban, en concreto, la de Agoney. "Lo he vivido mal, sinceramente. [...] No soy la mejor persona expresándome, sé que tengo que cuidar más mis palabras. [...] He pedido disculpas", ha confesado en la rueda de prensa posterior a la gala.

“Twin Melody (@twin_melody): "Por la salud mental de los siguientes concursantes del #BenidormFest, agradeceríamos como concursantes que se diera espacio a personas que apoyan y no destruyen a la gente"#BenidormFest2023 https://t.co/xTG0XXL5px pic.twitter.com/bPxMCHbP10“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) February 1, 2023

Las Twin Melody tampoco han logrado un puesto en la final del Benidorm Fest. Ellas han aprovechado para decir su opinión acerca de este tema que también les afecta. "A nosotras también nos han echado muchísimo hate. La verdad que no es fácil y, por la salud mental de los siguientes concursantes, agradeceríamos que se diera espacio a personas que apoyan y que no destruyen a la gente. Nosotras también lo hemos pasado un poco mal", reconocen entre lágrimas. Al final, Aritz también ha acabado emocionándose junto a sus compañeras.