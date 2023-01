Se llana Nuno y acaba de llegar al mundo para hacer de sus padres las dos personas más felices del mundo. Hemos sabido de su nacimiento por su padre, el actor Alain Hernández, que le ha dado la bienvenida en las redes sociales y de paso ha hecho las presentaciones. Y lo ha hecho con una foto del pie del bebé y este texto "NUNO. 31-1-2023 Bcn. Qué precioso eres y cuánto te amamos, hijo... bienvenido. GRACIAS, Mire Martín, por ser la mujer más increíble y regalarme dos tesoros para siempre. TE QUIERO". Mire Martín es su pareja, con la que se prometió en 2018, y ya tienen otro hijo, que nació a principios de agosto del 2019. El pequeño, que tiene 4 años, se llama Milos y nació en el Hospital de Barcelona. Cuando Milos nació, el orgulloso papá le presentó también en las redes. "Ahora sólo queda presentarle a Trastu y formar la familia", dijo, haciendo referencia a Trastu, el perro.

Éxito personal y profesional

En una entrevista con la revista The Luxonomist, Alain hablaba así de la paternidad. "Desde el día que nace, se enciende un cañón de luz mágico para iluminar al bebé en todo momento… Todo lleva su olor… Todo gira en torno a él y todo tiene sentido por él. Cada nuevo gesto que hace, cada nueva cosa que ves que aprende, produce una alegría insospechada. Estoy enamorado de mi bebé. Aunque también sufro el insomnio y sus pañales sucios".

Tiene 47 años y una sólida carrera como actor en cine, televisión y teatro. Pero el mundo de la interpretación no estaba en principio en el guion de su vida. "Yo estudié marketing y relaciones públicas para continuar con la empresa de jamones de mi familia y sentí que necesitaba hacer algo para airearme. En ese momento decidí jugar a teatro. Terminaba de trabajar y me iba a clases de teatro. Cuando pasaron seis meses mi profesor me dijo: tú tienes que ser actor [...] Sentí presión y además el tema de comunicarlo a mi familia fue un poco complicado. Se juntó con el diagnóstico a mi padre de alzhéimer y fueron momentos complicados. Al principio sentí la responsabilidad de que debía seguir en la empresa y al final decidí que debía hacer esto", decía en una entrevista con RTVE.

En los últimos años ha estado muy ligado a RTVE, ya que ha hecho Fuerza de paz, en la que interpreta al comandante Ramón Garrigues, y las tres entregas de La Caza (La Caza. Monteperdido y La Caza. Tramuntana), de las que una está todavía por estrenar (La Caza. Guadiana). En esta trilogía interpreta al cabo Gamero. Uno de los primeros en felicitarle ha sido su compñero el actor Antonio Molero. "Yaaaaaaaaaaa???? Pero que maravilla! Enhorabuena".