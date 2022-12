Silvia Alonso, Martiño Rivas, Alfonso Bassave, Félix Gómez, Alain Hernández, Iria del Río y Will Shephard son los protagonistas de Fuerza de paz, la nueva serie que de la que ya puedes ver todos los capítulos en RTVE Play. Si tras la emisión te has hecho un poco de lío con quién es comandante, sargento o teniente, ¡aquí tienes la guía definitiva para que no pierdas detalle de cada uno de los personajes!

¿Quién es quién en Fuerza de Paz? Sargento Paula Elgueta (Silvia Alonso) Paula Helgueta es sargento en una misión de Paz desplegada en Guinea Ecuatorial. En el primer capítulo recibe una noticia sobre su novio Hugo Reyes que no le cuadra y empezamos a ver cómo es esta sargento de 28 años. Curiosa hasta la exasperación, preguntona, valiente y terca, Paula no parará hasta dar con la verdad que le están ocultando. Paula tiene el arrojo necesario para no amilanarse delante de superiores y para enfrentar las reminiscencias del machismo antiguamente asociado al ejército. Además, posee la inteligencia emocional necesaria para tratar a los civiles sin que se sientan intimidados por el uniforme. Cree realmente en la igualdad entre todos los seres humanos, entre todos los seres vivos. Estas cualidades, y alguno de sus defectos, la ayudan a introducirse en los asuntos turbios de un cuerpo tan hermético como el castrense. Sin embargo, cierto punto de ingenuidad que habita en ella, la hará vulnerable en los momentos críticos. Conoció a Hugo en una misión, y se enamoraron, aunque Paula pensó que la cosa no duraría. Reyes era conocido por ir de flor en flor, siendo el más deseado en los cuarteles, y en cualquier parte. Sin embargo, la cosa duró, y llegó un día en que planearon casarse. La pareja perfecta. La historia de amor con final feliz: Guapos, jóvenes, encantadores y militares convencidos. 00.31 min Fuerza de paz - Sargento Paula Elgueta (Silvia Alonso) Teniente Alfredo Cuesta (Félix Gómez) Alfredo iba para filósofo o psicólogo, pero la tradición pesa en su familia y siguió al fin los pasos de su padre, el General Cuesta. Una vez metido en faena, Alfredo descubrió que llevaba el ejército en la sangre. Ama su profesión y, como su padre, representa la parte más moderna de las fuerzas armadas. Su amistad con Paula empezó de modo colateral. En realidad fue con Hugo con quién primero entabló relación en unas maniobras, y pronto congeniaron de maravilla. Es un hombre que solo se abre con sus amigos de verdad, un círculo muy pequeño. Gran lector, cuida mucho su lenguaje, siendo a veces un tanto “redicho”, según Paula. La amistad del grupo (Lucía, Nacho, Hugo…) comenzó a complicarse cuando Hugo, tras ser ya aclamado como “Héroe de Falat”, cambió. Para mal. 00.40 min Fuerza de paz - Teniente Alfredo Cuesta (Félix Gómez) Sargento primero Nacho Moreno (Martiño Rivas) Nacho Moreno es un sargento de 33 años. Es bastante chulo, tirando a machista, pero buen compañero. Tiene una debilidad: Hugo. Reyes se llevaba bien con todo el mundo, incluido él. Le conquistó, como conquistaba a todos. A su lado Nacho era un poco menos bravucón, un poco menos expeditivo y Nacho le adoraba porque le hacía mejor persona. Cuando les destinaron juntos a Falat, Nacho estaba emocionado por ir a vivir esa aventura con su mejor amigo. Pero llegó aquello. El desierto. Las torturas, las traiciones… Mentir por proteger a Hugo. Falat. Nacho pensaba que había procesado bien aquel horror, pero se equivocaba. Dejó de importarle la gente a la que supuestamente iban a salvar. Solo se sentía vivo en plena acción. Y si no la había… La buscaba. Por desgracia, la aventura que tanto le excitaba vivir se convirtió en una espantosa pesadilla que cambiaría para siempre la vida de todos ellos. 00.32 min Fuerza de paz - Sargento primero Nacho Moreno (Martiño Rivas) Comandante Román Garrigues (Alain Hernández) A primera vista, el comandante Román Garrigues es un gran tipo; empático, amable, firme con sus subordinados pero comprensivo. Atlético, sigue con la misma apostura que a los 20, y piensa seguir así. Las arrugas que han aparecido en su rostro no hacen más que mejorarle, en su humilde opinión. Bueno. En su opinión. Garrigues es de todo menos humilde. En la base de Bonaki se lleva bien con todo el mundo, ese tipo campechano que invita a cigarrillos a los locales para reírse luego de ellos. Siempre está dispuesto a escuchar a quien tiene problemas. Pero las personas no son siempre lo que se ve desde fuera y a medida que vaya avanzando la serie iremos descubriendo otras facetas del comandante que sorprenderán. 00.25 min Fuerza de paz - Comandante Román Garrigues (Alain Hernández) Manuel Adugu (Will Shephard) Manuel Adugu es el maestro del pueblo. Siendo solo un niño unos tratantes de personas asolaron su pequeña aldea, mataron a toda su familia y se lo llevaron. Gracias a su tesón y a su gran inteligencia, Manuel pudo escapar de aquel horror y llegar a convertirse en maestro de escuela. Las experiencias que ha vivido le han convertido en un hombre serio y reflexivo, algo desconfiado y un gran defensor de su pueblo. Especialmente de los niños, a los que cuida y defiende por encima de todo en un pueblo y una situación en la que a menudo corren peligro. Nunca pensó que una sargento blanca y testaruda cambiaría su vida. Pero lo hizo. 00.28 min Fuerza de paz - Manuel Adugu (Will Shephard) Capitán Sánchez (Alfonso Bassave) El Capitán Sánchez es un hombre de 45 años reflexivo, justo, disciplinado e impecable. No tuvo que hacer ningún esfuerzo cuando se alistó en el ejército porque su carácter y forma de ver el mundo encajan perfectamente con la disciplina y los valores militares. Es un hombre de honor y no soporta las habladurías, ni las faltas de respeto ni la bravuconería. Sánchez es el ejemplo perfecto de persona íntegra por excelencia. Casi desde el primer momento en que le conocemos tiene un oscuro presagio: algo turbio se esconde en la base…y él está dispuesto a averiguarlo. 00.36 min Fuerza de paz - Capitán Sánchez (Alfonso Bassave) Teniente médico Lucía Ortega (Iria del Río) Lucía Ortega es una teniente médico de 38 años. El ejército lo es todo en su vida. Estudió medicina por imposición familiar, pero siempre quiso ser militar. Rígida, honesta, espartana, le gusta demostrar que una mujer puede ser mejor soldado que un hombre, cometiendo el error de querer ser más masculina que un varón, confundiendo dureza con hombría. Esto le genera cierta amargura, porque siente que lleva sobre sus hombros la responsabilidad de ser la militar perfecta. Con Paula encontró la amiga que necesitaba, alguien con quien compartir la dureza de las misiones, de los entrenamientos, de la soledad. Paula le hace ser menos seria, más divertida, más cercana. Encima, su amiga tiene el novio perfecto: atento, caballeroso, amigo de los de verdad. Ellas dos junto con Hugo, Alfredo y Nacho formaban un grupo cómplice y cálido de amigos, hasta que las cosas empezaron a torcerse.