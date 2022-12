¡Es la nueva serie de la que todo el mundo habla! El nuevo thriller de RTVE ambientado en una misión militar de paz en Guinea Ecuatorial ha enganchado a los espectadores. El pasado miércoles 21 se emitieron los primeros tres capítulos en La 1, pero ya puedes ver Fuerza de paz completa en la plataforma. La participación de actores conocidos como Silvia Alonso, Martiño Rivas y Félix Gómez es una de las razones que ha cautivado a todos ¿Todavía no la has visto? ¡Te contamos 5 motivos por los que no te la puedes perder!

El misterio Fuerza de Paz se vertebra alrededor de la búsqueda de la verdad, de un misterio que llevará a la protagonista a tener que averiguar dicha verdad. Pero la intriga y el misterio van más allá de la trama principal porque a lo largo de la serie se juega con estos elementos desconcertantes que nos van a ir descubriendo inesperadas relaciones entre algunos personajes, facetas ocultas de otros y nuevos misterios a los que se tendrán que enfrentar nuestros protagonistas que tendrán relación con el caso principal… o no.

El ejército desde dentro Para la gran mayoría de los espectadores el mundo del ejército es desconocido y se tiene la idea de que es un organismo hasta cierto punto arcaico y alejado de la población actual. Nunca una serie española situó su trama en una misión protagonizada por las fuerzas de Paz. En Fuerza de paz viviremos el día a día de un contingente en una base situada en Guinea Ecuatorial, pudiendo descubrir al ejército del s. XXI que se ha adaptado a una sociedad en continuo progreso.

El entorno La combinación de una base militar en un entorno como el africano da como resultado unos parajes realmente impresionantes y exóticos que transportarán al espectador a un entorno fascinante. La grabación de la serie en entornos naturales ha permitido aprovechar momentos de luz y creación de ambientes realmente únicos y evocadores.

Personajes femeninos Otro factor destacable de esta serie es que que tanto detrás de las cámaras como en el reparto protagonizado por Silvia Alonso, las mujeres juegan un papel fundamental y esa manera de contar con mirada de mujer impregna la serie entera. Las mujeres en Fuerza de Paz son proactivas; el alto mando militar está a cargo de una mujer, las mujeres africanas se unen para luchar por sus vidas y defender su dignidad. La sororidad se convierte es su verdadera arma. Un arma que no mata sino que abre una esperanza hacia un futuro mejor.

El elenco Fuerza de Paz ha tenido la suerte de poder juntar un elenco multirracial e integrador en el que podemos encontrar a caras tan conocidas como Silvia Alonso o Matriño Rivas que comparten reparto con actores como Alain Hernández, Alfonso Bassave, Will Shephard o Félix Gómez algunos de los cuales trabajan juntos por primera vez.