La nueva serie producida por RTVE en colaboración con Alea Media cuenta con actores muy conocidos por los espectadores españoles. Silvia Alonso, Martiño Rivas, Félix Gómez, Alain Hernández, Alfonso Bassave, Will Shephard e Iría del Río son sus principales protagonistas.

Capítulo 1

La sargento Elgueta, en misión de Paz en África, recibe una extraña llamada del sargento primero Hugo Reyes, su novio. Pronto recibe la noticia de que se ha suicidado. Paula sabe que eso es falso: ha sido asesinado. Enfrentada a todos, decidirá averiguar qué verdad esconde su muerte.

Capítulo 2

Elgueta averigua que la muerte de María, una niña local, tiene que ver con el caso: el responsable está en su contingente. El sargento primero Moreno la amenaza: debe callar la boca y mantener a salvo su secreto: lo que les sucedió en el desierto de Falat y marcó sus vidas para siempre.

Capítulo 3

El hombre que dijo saber cosas sobre el sargento primero Reyes, aparece con el cuello roto, como Hugo. Elgueta y el teniente Cuesta siguen investigando. Su supuesta relación amorosa levanta más ampollas que nunca entre sus compañeros, que se toman la justicia por su mano con Paula.

Capítulo 4

El descubrimiento de una fotografía de Hugo desvela unos hechos turbios que implican a miembros del contingente. Manuel, profesor de Bonaki, ayuda en la investigación. La atracción entre Paula y él cada vez es más difícil de ocultar. Pero un amigo revela algo terrible a Paula: Manuel fue pirata.

Capítulo 5

Paula es herida por un francotirador. Dolores, asistenta social local, le dirá la verdad del pasado de Manuel: fue secuestrado de niño por los traficantes de personas. Paula, saltándose todas las normas, decide ir a verle. Hacen el amor ignorantes de que un terrible peligro se cierne sobre Bonaki.

Capítulo 6

Una riada arrasa Bonaki. Los soldados van en auxilio de la población. Paula encuentra a Rosa, la niña que creían muerta. Será clave para descubrir la terrible verdad que ocultan los asesinatos. Este avance en la investigación conducirá a la sargento a sufrir la más dolorosa de las pérdidas.

Capítulo 7

La sargento muestra un vídeo estremecedor a altos cargos de la base. Los piratas asaltan Bonaki raptando mujeres y niñas. Paula y la teniente médico Ortega logran abortar el secuestro. A Paula le queda enfrentarse al ideólogo de tanta perversión que acabó en tragedia. Sacar la verdad a la luz.

Capítulo 8

Bajo la mirada del mundo, Rosa testifica. El negocio de venta de niñas en la red queda al descubierto. El ejército limpia su buen nombre y detiene a los culpables. Paula inicia una vida con Manuel y Rosa en Bonaki que se ve alterada por una visita inesperada: la necesitan para una nueva misión.