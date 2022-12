Aunque afortunadamente cada vez va siendo más habitual encontrar a mujeres en cargos directivos dentro del mundo audiovisual, seguimos estando lejos de la igualdad y la normalización de este hecho. En Fuerza de paz las mujeres son el motor de la serie tanto detrás como delante de las cámaras. ¡Te contamos quiénes son y qué hacen en la ficción que ya puedes ver completa en RTVE Play!

"Es una batalla que se ha tenido que conseguir para llegar a este punto, pero ahora mismo, yo noto que la igualdad funciona. Me parece muy valiente que se haya decidido que la creadora, productora ejecutiva haya sido una mujer, Aurora Guerra, que yo sea la persona que arranca, acompañada de un equipo estupendísimo, donde hay mujeres estupendas y hombres estupendos", dice la directora en el vídeo que puedes ver al abrir esta noticia.

En esta serie creada por Aurora Guerra que es además, su productora ejecutiva, tenemos a Mar Olid, la directora encargada de arrancar la ficción dirigiendo varios capítulos, y también en el resto de departamentos si no hay una paridad absoluta, se está muy cerca de conseguirla.

En Fuerza de paz las mujeres son proactivas, pero no solo las militares, sino también las mujeres del pueblo. Desde la asistenta social a Jeanne, una joven madre secuestrada, luchan por conseguir sus objetivos. En la serie s e ponen en la palestra algunas de las lacras que asolan a la mujer desde tiempo inmemorial: la violencia machista, el abuso contra las más débiles, cómo las niñas, y la trata de personas, principalmente mujeres, para ser explotas sexual o comercialmente lejos de sus países y sus hogares.

Pero es igual o más importante, por el referente en el que se puede convertir, la representación que se hace de la mujer a través de los personajes que encarnan nuestras actrices. En Fuerza de paz son ellas; las mujeres militares, las africanas, niñas, jóvenes o ancianas las que se unen para luchar por sus vidas y defender su dignidad. La sororidad se convierte es su verdadera arma. Un arma que no mata.

Todos los episodios de Fuerza de paz, en RTVE Play

¿No has podido ver Fuerza de paz La 1? No te preocupes. La serie completa está disponible en la plataforma de vídeo on demand gratuita. Esto te permite visualizar la nueva serie cuando quieras y dónde quieras desde cualquier dispositivo móvil, portátil o tablet. ¡No te la pierdas en RTVE Play por tiempo ilimitado!