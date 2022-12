Fuerza de paz - Conoce a los protagonistas de la serie

Silvia Alonso, Martiño Rivas, Alfonso Bassave, Félix Gómez, Alain Hernández, Iria del Río y Will Shephard son los protagonistas de Fuerza de paz, la nueva serie que ya puedes ver completa en RTVE Play. Si tras la emisión de los primeros capítulos te has hecho un poco de lío con quién es comandante, sargento o teniente, ¡aquí tienes la guía definitiva para que no pierdas detalle de cada uno de los personajes!