La jove de 23 anys que ha denunciat a Dani Alves viu amb la por que es descobreixi la seva identitat. Deixar de ser anònima, diuen els psicòlegs, condicionaria la seva vida. Així ho ha manifestat l'advocada de la jove diverses vegades aquesta setmana. També, els juristes.

"Si parlem de les seves dades personals, que són intranscendents per a la formació de la informació, estem victimitzant i de manera directa o immediata maltractant a la víctima", assegura la jutgessa de violència de Gènere, Francisca Verdejo.

La defensa d'Alves: la relació va consentida i no hi ha risc de fugida



Per una altra banda, Dani Alves ha rebut la visita del seu nou advocat. El penalista, Cristóbal Martell, li ha comentat que ja té el recurs a la presó provisional i que, ben aviat, el presentarà per sol·licitar la llibertat del futbolista. Argumenta que no hi va haver agressió perquè Alves assegura que la relació va ser consentida. Martell també intentarà desmuntar el risc de fugida al·legant que sempre ha col·laborat amb la justícia. La jutgessa el traslladarà a l'Audiència de Barcelona, que haurà de resoldre'l.

La defensa d'Alves proposarà en el seu recurs totes les mesures alternatives possibles que assegurin la seva presència en judici: la polsera, la retirada de passaport, la comunicació a policia de fronteres i presentacions.