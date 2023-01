Situació crítica dels pantans a Catalunya

La sequera continua agreujant-se i els embassaments estan en situació crítica. Els de les Conques Internes es troben per sota del 30% de la seva capacitat quan fa un any estaven al 57%. Els de la Conca de l’Ebre també han baixat significativament les darreres setmanes, i ara es troben també al 29,5%. Aquestes dades suposen que ens trobem amb la meitat de reserves ara respecte fa un any. Fa 15 anys que no teniem els pantans tan buits.

Fent un repàs més exhastiu als embassaments i als pantans ens trobem amb un pantà de Siurana que no arriba al 8% de la seva capacitat. El de Riudecanyes es troba pràcticament al 12%, i el de la Baells i la Llosa del Cavall a Navès estan a un 27% de la seva capacitat. Els únics que superen la barrera del 30% són el pantà de Darnius amb gairebé un 31%, el de Susqueda amb un 37% i el de Sant Ponç amb gairebé un 45%. El de Foix es troba a un 71%, l'únic que presenta unes xifres positives de tot el territori.

Aigua regenerada Per fer front a la sequera, precisament, l'àrea metropolitana de Barcelona aprofita l'aigua regenerada. És l'aigua residual que generem a les llars, potabilitzada i que pot tornar a la desembocadura de riu. L'Agència Catalana de l'Aigua i l'AMB incrementaran en els propers anys la producció d'aquest tipus d'aigua per intentar reduir la sequera i augmentar els recursos hídrics disponibles al llarg de tot el territori metropolità. El volum d'aigua regenerada al voltant de la capital catalana s'ha multiplicat per 15 i ha passat de 3,8 hectòmetres cúbics a 56 en el període que va del 2018 al 2022. De cara al futur, es preveu que l'any 2030 la producció sigui de 88 hm3 i que aquesta xifra es situï per damunt dels 130 per a l'any 2050. L'objectiu ñes cubrir el dèficit hídriològic d'aigua potable