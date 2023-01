Els embassaments, en situació crítica

La sequera continua agreujant-se i els embassaments estan en situació crítica. Els de les Conques Internes es troben per sota del 30% de la seva capacitat quan fa un any estaven al 57% i ja era una situació complicada. Els pantans de la Conca de l’Ebre també han baixat significativament les darreres setmanes, i ara es troben també al 29 i mig per cent: la meitat de reserves d’ara fa un any. La situació és crítica: fa 15 anys que no teniem els pantans tant buits.