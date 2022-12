Els embassaments continuen buidant-se, malgrat les pluges

Les pluges que han caigut durant els últims dies es noten en les reserves d'aigua? Francament, no. Si parlem en termes generals, han estat molt ben rebudes, però no han servit per incrementar els nivells dels pantans. El de la Baells, per exemple, es troba al 28% de la seva capacitat i no estava tan buit des de l'any 2000.

Les conques internes freguen el 30% Si ens fixem en les conques internes de Catalunya, les que abasteixen d'aigua a gran part de la població catalana, aquest 2022 va començar amb uns embassaments al 60%, però ja per sota de la mitjana dels últims 5 anys. Al llarg d'aquest any, les reserves no han parat de baxar i a dia d'avui ja es troben al 31,7%, assolint el registre més baix d'enguany. Evolució de les reserves d'aigua a les conques internes de Catalunya durant el 2022