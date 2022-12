Aquest dimarts és Santa Llúcia i no esperem nevades sorpresa a cotes baixes, però sí que tornarem a tenir un cel molt ennuvolat i una nova tongada de pluja. I això és una molt bona noticia perquè aquesta aigua va molt bé pels sembrats d’hivern. Les pluges d’ahir van deixar en general de 5 a 15 litres, però a punts de Ponent, Catalunya Central i Prepirineu van acumular-se de 20 a 35 litres.

Si sumem l'episodi de precipitacions de dilluns amb els que ha hem tingut durant els primers dies de desembre, hi ha alguns indrets de les comarques de Lleida on ja superen els 50 litres com és Os de Balaguer o Camarasa. Fins i tot, al Pont del Comte, al Prepirineu, ha freguen els 90 litres aquest desembre.

Després d'un matí de boires, d'una sortida de sol rogenca i d'un cel cada cop més tapat, a la tarda tornarà a ploure perquè ens passarà per sobre una altra línia frontal, ara bé, arriba acompanyada de vent del sud i d’aire menys fred, per tant, avui la cota de neu se situarà per sobre de 2000 metres. Demà, serà un dia de treva a l’espera de que dijous arribi el tercer front de la setmana. Mica en mica s'omple la pica.