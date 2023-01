Julia Otero regresa al prime time de La 1 este martes, 24 de enero. El segundo programa de Días de tele . Además, una propuesta de buen en La 2, con Parásitos, la premiadísima película que puso el punto de mira de Hollywood en el cine surcoreano. Una fabulosa sátira que mezcla humor, terror y elementos de suspense, ganadora del Oscar a la Mejor película. Y en Documentos TV, esta noche conmemoran el aniversario de la liberación de Auchwitz con un documental sobre la sorprendente rebelión de un grupo de presas, encarceladas en el famoso campo de concentración nazi,

22.50 horas, Julia Otero en La 1: Días de tele

22:00 horas, cine en La 2: Parásitos

La exitosa película de Bong Joon-Ho, ganadora del premio Oscar, puso en el centro de la diana al cine surcoreano. Esta fascinante sátira se gano a la crítica y el público y arrasó en todos los certámenes de premios. Cruda y emotiva. Remueve lo más visceral, deja poso durante días y meses, no te la consigues quitar de la cabeza, ni a ella ni a sus protagonistas.

El espectador sabe que ese espacio narrativo tiene algo de especial, una receta mágica que te adentra en la trama y no te deja salir. ¿Cuál es esa chispa que nos deja sentados en la butaca en Parásitos? Nadie la sabe, es secreta, como la receta de ciertas bebidas azucaradas. Adictiva y perversa. Y, aunque no podemos resolver este acertijo cubierto de gloria, sí te damos motivos por los que no te puedes perder el film.