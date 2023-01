10:00

Protecció Civil desactiva l'alerta per vent fort a Catalunya





Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dilluns al matí la fase d'alerta del pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat), una vegada ha finalitzat l'episodi de forts vents. Durant el cap de setmana, el vent no ha provocat incidències rellevants i no s'han produït afectacions als serveis bàsics, a excepció de la caiguda d'una línia elèctrica en Gerb (Lleida). Han destacat algunes ratxes de vent com a Boí (Lleida), on hi ha hagut vent a 143,6 quilòmetres per hora; 112 quilòmetres per hora a la Tossa d'Alp (Girona) i 105,5 quilòmetres per hora en Salòria (Lleida).