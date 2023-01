Las celebrities tienen una cita con la moda esta semana en París. La Semana de la Alta Costura solo acaba de empezar y ya nos hemos quedado prendados con la propuesta más salvaje de la firma italiana Schiaparelli, que ha reunido a rostros tan conocimos como Kylie Jenner o Irina Shayk, una de las modelos que ha desfilado para la marca. También ha inaugurado el calendario Dior. La diseñadora Maria Grazia Chiuri ha presentado su colección primavera/verano 2023 muy bien acompañada. ¿Quiénes han estado en el front row? desde Kirsten Dunst hasta Victoria Federica, nadie se ha querido perder uno de los desfiles más importantes de la temporada.

Desfile de Dior: Los mejores looks de las invitadas VIP

Desde Hollywood ha llegado Kirsten Dunst, acompañada de su marido. La actriz ha optado por un de corte mascuino, con una blusa negra con una lazada en el cuello, pantalones altos de ante y tirantes. En el desfile de Dior también ha estado otra de las actrices del momento. Anya Taylor-Joy ha lucido uno de los looks más sofisticados del todo el front row, un conjunto de tres piezas en blanco y negro que ha completado con una torera.

Kristen Dunst en el desfile de Dior AFP

Anya Taylor-Joy

Victoria Federica ha sido otra de las privilegiadas que ha asistido al desfile de Dior en París. El suyo ha sido uno de los looks más informales en el que destaca la chaqueta de estilo taurino.

Victoria Federica GTRES

Carla Bruni también ha optado por un estilo sobrio, un look clásico compuesto por un vestido sin mangas en color gris jaspeado que ha combinado con un jersey negro. Las medias de rejilla le dan el toque al outfit.

Carla Bruni AFP

La actriz de Juego de Tronos, Maisie Williams, tampoco se ha perdido la cita. Como no podía ser de otra manera, la intérprete ha vuelto a arriesgar y el suyo ha sido uno de los looks más originales de todo el evento. Rebecca Ferguson ha sido otra de las celebrities que ha arriesgado en esta ocasión con un look con capucha. Un look satinado unicolor.

Maisie Williams AFP

Rebecca Ferguson AFP

Rachel Zegler, protagonista de la película West Side Story, ha optado por un conjunto en color nude formado por un crop top y una falda hasta los tobillos. ¿Quién dijo frío?

Rachel Zegler AFP

La modelo Karlie Klos ha elegido el rojo para brillar en el desfile de Dior, mientras el resto de invitadas se han decantado por el blanco y negro y los colores tierra.