Si la semana pasada Louis Vuitton nos sorprendía con la espectacular escenografía de su desfile protagonizado por Rosalía en la Semana de la Moda Masculina de París, hoy Schiaparelli inaugura la Semana de la Alta Costura de la edición primavera-verano 2023 con su propuesta más salvaje, Inferno Couture. El de Schiaparelli ha sido un desfile en el que ha predomiado el minimalismo, el blanco y negro, la elegancia... La firma de moda italiana ha dado mucho que hablar en las redes sociales con los looks que ha presentado esta mañana en la capital francesa. Uno de los que más ha llamado la atención, el que ha lucido la modelo Irina Shayk.

Irina Shayk ha sido una de las modelos que ha desfilado para Schiaparelli. El suyo era un vestido negro largo con una manga, pero lo que más llamaba la atención era el detalle en la parte delantera del diseño: una cabeza de león de lo más realista. La firma italiana ha aclarado que se trata de piezas sintéticas y no animales.

No ha sido la única que ha llamado la atención en las redes sociales, también otras como Naomi Capmbell que llevaba la cabeza de un lobo, y otra de las modelos, que lucía un leopardo. ¿En qué se ha inspirado su diseñador, Daniel Roseberry?

El leopardo, el león y la loba representan la lujuria, el orgullo y la avaricia en la icónica alegoría de Dante. Los diseños están esculpidos a mano en piel sintética de espuma, resina, lana y seda, pintados a mano para que parezcan lo más reales posible.

Entre sus invitadas VIP, la influencer Chiara Ferragni, Diane Kruger, Rossy de Palma o Kylie Jenner. La pequeña del clan Kardashian ha lucido uno de los diseños más llamativos de Schiaparelli, el mismo con el que desfiló la modelo Irina Shayk: una cabeza de león y un sencillísimo maxivestido en color negro.

Daniel Roseberry, director creativo de Schiaparelli

El creador de todos estos looks salvajes es Daniel Roseberry, el director creativo de la firma Schiaparelli. El diseñador estadounidense, que cogió el cargo en abril de 2019, salió a la pasarela al final del desfile y recibió la ovación de los invitados. "Con esta colección quería alejarme de las técnicas que dominaba y entendía para optar por tomar prestada esta madera oscura donde todo da miedo, pero es nuevo, donde me abriría camino a tientas en un lugar que no conocía ni entendía", aseguró.

Daniel Roseberry AP

Este es solo el primer desfile del calendario de la Semana de la Alta Costura de la edición primavera-verano 2023, que promete sorprendernos con muchos más looks tan sorprendentes o más que los de Schiaparelli.