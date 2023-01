Anabel Alonso sobre la maternidad: "No me esperaba este regalo"

La segunda invitada a ‘Plan de tarde’ ha sido Anabel Alonso. La actriz, que recientemente ganó la edición especial de ‘MasterChef’, se ha desnudado con su amiga Toñi Moreno. La entrevista se parecía más a una charla entre amigas que han hablado de la maternidad, en la que ambas se han estrenado en los últimos años, de los trabajos de Anabel y de los amigos del mundo del espectáculo. Un ratito corto pero muy bien aprovechado que nos ha dejado más de un titular durante la entrevista.

Anabel Alonso habla sin censura sobre su experiencia con la maternidad

Toñi Moreno ha aprovechado la confianza que tiene con Anabel Alonso para preguntarle por sus impresiones en estos primeros años de maternidad. “Este regalo que me he encontrado con 55 años no me lo esperaba”, cuenta Anabel Alonso, que explica que ya había perdido la esperanza de tener hijos: “Di por abandonada esa idea y ahora, con las circunstancias de la vida, estoy que no me lo creo”.

La actriz está totalmente emocionada al hablar del cambio que ha supuesto su hijo en su vida. “No sé si a ti te pasa, pero yo me tengo que pellizcar. Le miro y no me lo creo”, dice enamorada de la idea de ser madre. Reconoce que sabía que iba a ser una “madraza” y que no se ha equivocado. Aunque le gusta ser madre, advierte que nadie le había avisado del lado oscuro de este trabajo, y reconoce que para ella lo peor es dormir en intervalos. “A mí me hacen una tortura así y yo confieso a la media hora”, dice provocando las risas de todos en plató, una afirmación con la que muchos padres seguro estarán de acuerdo.

Anabel quiere tener más hijos, pero cree que ese momento ya ha pasado. Se siente muy afortunada por haber tenido a Igor, que nació hace solo tres años, pero es consciente de que su mujer, Heidi Steinhardt, correría un gran riesgo si intentase quedarse embarazada otra vez a sus 45 años.