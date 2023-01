Anabel Alonso gana la primera edición de 'MasterChef Especial Navidad'

La actriz Anabel Alonso consigue la victoria en la primera edición de ‘MasterChef Especial Navidad’ en su tercera aventura en el talent. “Ha sido tu mejor edición, porque para cocinar bien hay que cocinar feliz y tú lo has hecho. Has cocinado para tu madre y para tu chica”, le confesó Jordi Cruz. Después de cinco programas en los que se ha mezclado el ambiente navideño, la diversión y la alta cocina, Anabel se lleva el trofeo de ganadora en un apasionante duelo final contra la Terremoto de Alcorcón. El programa hizo máximo en cuota de temporada, con un 10,6% y rozó el millón de espectadores.

“Llegó a ‘MasterChef’ por primera vez hace seis años, pero ha sido en esta edición donde sus platos han alcanzado un nivel superior. Además de ser una versátil actriz, es una compañera inmejorable y un ejemplo de esfuerzo, talento y determinación”. Así presentaba Pepe Rodríguez a Anabel Alonso a su llegada al duelo final. Y no defraudó. A pesar de los nervios, la actriz enamoró a los jueces y a Pedro Subijana, chef invitado, con su menú “Biografía”.

Para el entrante, preparó una secuencia de ibéricos con consomé de jamón y tosta de lomo con panceta curada. Como principal, la actriz elaboró una merluza de pincho en salsa verde y emulsión de pil pil. El menú lo cerró con un postre de dulce de leche cuajada con avellana garrapiñada.

Un menú que repasa los lugares más importantes de su vida

Con la fuerza que le dio la visita de su mujer Heidi y su hijo Ígor, Anabel presentó ante Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pedro Subijana sus creaciones, todas inspiradas en los “lugares de su vida”. El entrante, llamado “Hasta los andares”, fue un homenaje a la familia de sus padres, naturales de Nava de Béjar y Ledrada, “dos pueblos muy cercanos a Guijuelo”.

Anabel Alonso con el jurado de 'MasterChef'

Anabel puso en valor los productos del cerdo y la valoración no pudo ser mejor. Pedro Subijana aseguró que no conseguía encontrarle ningún defecto porque “está todo en su punto”. Segçun Jordi Cruz, “es una carta de presentación inmejorable para un menú que habla de ti. No tiene ningún fallo”.

Como plato principal, se quedó en su tierra, en el País Vasco, para presentar una elaboración con la merluza de pincho como elemento central. “Nací en Bilbao y no hay nada mejor para definirme que esto”, confesó. Pedro Subijana aseguró que igual copiaba “el toque picante de la receta”. Pepe Rodríguez calificó el plato como “la tradición hecha arte”.

Tras pasar de Salamanca al País Vasco, Anabel nos transportó a Argentina para cerrar el menú. En palabras de la actriz, este dulce de leche con avellanas garrapiñadas y aire de chocolate blanco era “el perfecto homenaje a una tierra donde son las mujeres de mi vida: mi madre y mi mujer”. Samantha destacó el equilibrio perfecto del postre, para que Pepe cerrara las valoraciones con un guiño al pueblo argentino: “Está riquísimo. ¡Qué bueno que viniste, Anabel!”.

Además del trofeo de ganadora, Anabel se llevó 25.000 euros que donó a la Fundación Pequeño Deseo y un curso intensivo de un fin de semana de duración en el Basque Culinary Center, la prestigiosa Facultad de Ciencias Gastronómicas de San Sebastián, junto a un acompañante.