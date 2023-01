Selena Gomez ha vuelto a ser noticia en las últimas semanas tras su aparición en la alfombra roja de los Globos de Oro, impecable, con un espectacular vestido de Valentino. De acompañante, su hermana pequeña, con quien protagonizó el momento más tierno de la velada. Su vida sentimental es siempre objeto de interés para los medios de comunicación, que a lo largo de estos últimos años en los que la cantante ha estado soltera, la han vinculado con numerosos rostros conocidos. El último ha sido el músico estadounidense Drew Taggart, integrante del grupo Tha Chainsmokers.

"No están tratando de ocultar su romance escabulléndose en clubes exclusivos para miembros", contaba una fuente a US Weekly, insinuando que entre ellos había algo más que una amistad. Hablaba de encuentros "muy casuales y discretos", como por ejemplo, una quedada en la bolera, donde fueron fotografiados por los paparazzi. Ante el revuelo que han creado las imágenes, la cantante no se ha quedado callada y ha utilizado sus redes sociales para desmentir esa información.

"Me gusta demasiado estar sola", escribe Selena Gómez en sus historias de Instagram y añade un hashtag: "Estoy soltera". De esta manera, la artista niega que esté saliendo con Drew Taggart. Parece que está muy cómoda con su soltería y que no le interesa mantener una relación con nadie, al menos, por el momento.

¿Quién es Drew Taggart?

Drew Taggart forma parte del popular dúo The Chainsmokers. Sus canciones suman millones de reproducciones y han colaborado con artistas como Coldplay, junto a quienes firman "Something Just Like This", uno de sus mayores éxitos. En su repertorio destacan "Closer" (con Halsey), "Don't Let Me Down" (con Daya) o "Paris". Drew Taggart y Alex Pall, la otra mitad de The Chainsmokers, han ganado múltiples premios, incluyendo un Grammy. Se llevaron el gramófono por "Don't Let Me Down" como mejor grabación de dance, aunque han estado nominados otras tres veces a los Grammy.

En lo personal, Drew Taggart habría salido hace poco con Eve Jobs, modelo e hija menor de Steve Jobs. Según US Weekly, lo suyo comenzó como "un romance de verano informal" y acabó en buenos términos, con una ruptura "totalmente amistosa". Selena Gomez, que comparte profesión con Drew Taggart, salió en el pasado con Justin Bieber, ahora casado con Haley Bieber, y con The Weeknd allá por 2017.