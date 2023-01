L'actor David Verdaguer és ben reconegut tant a Catalunya com a la resta del país. Tot i haver guanyat diversos premis que avalen la seva carrera, incloent-hi el Goya, amb la pel·lícula de Carla Simón Estiu 1993, i dos Premis Gaudí, el veterà intèrpret de cinema, teatre i televisió reconeix que no és fàcil escapar de la síndrome de l’impostor, una afecció cada cop més estesa entre la població.

La síndrome de l’impostor, descrita per primera vegada l’any 1978, ens fa tenir la percepció de ser un frau i pot afectar a moltes facetes de la nostra vida quotidiana: l’èxit laboral, les relacions de parella i familiars… Passa en tots els àmbits, però passa més en l’entorn laboral perquè estem més exposats. Qui la pateix, té la sensació de projectar una persona que no és, que en realitat no està a l’altura i té por de “ser descobert”. Com explica la psicòloga Emma Ribó a 'Mapes mentals', aquest trastorn la pateixen les persones autoexigents i perfeccionistes, i afecta especialment les dones.

“No pots controlar el que et passa pel cap“

"Treballes des dels 19 anys en això, a pel·lícules que són bones, reconegudes per crítica i públic. Objectivament, saps que no ets un impostor, però no pots controlar el que et passa pel cap", afirma Verdaguer. L'actor també comenta que és inevitable sentir-se així: “no és qüestió de reconeixements: sempre crec que ho podria fer millor, o que hi ha altra gent que mereix més aquests premis”. Aquestes percepcions, segons el català, poden convertir-se en sensacions físiques com insomni, pànic escènic, dificultat per respirar o ansietat.

David Verdaguer explica a 'Mapes mentals' com ha viscut la síndrome de l'impostor. RTVE Catalunya