Mapes mentals - La síndrome de l'impostor

Alguns estudis afirmen que set de cada deu persones la síndrome de l’impostor, que afecta cada cop a més persones amb una gran vàlua professional que no se senten mereixedores del que han aconseguit. A 'Mapes Mentals' l’actor David Verdaguer parla amb Ana Boadas de la seva experiència personal. La psicòloga Emma Ribas analitza el trastorn. El paleontòleg Eudald Carbonell explica com la història ha relegat la dona a un paper secundari que pot anar lligat amb la síndrome de l’impostor. Per acabar, la coaching i mentoring Mercè Brey repassa alguns exercicis pràctics per superar-la.