A lo largo de los últimos años se han estrenado varias series médicas cuyos nombres conocemos sin necesidad de ser mencionados. Algunas han cosechado tanta fama que llegan a tener hasta 16 temporadas, fidelizando así a un público que ya se considera un protagonista más. Sin embargo, si nos detenemos a analizar qué es lo que las hace tan adictivas, es precisamente las tramas que rodean a lo que debería ser la principal. Es decir, engancha conocer al detalle la vida personal de esos médicos y sus amoríos varios. Lo de la medicina queda en un segundo plano, se muestra de paso, pero sin detenerse en pormenores. Es precisamente es en este punto donde se marca la diferencia en Hipócrates, la serie cuya primera temporada ya tienes disponible en RTVE Play., la segunda se estrena el 18 de enero.

Unos casos sin trampa ni cartón

Como espectadores no solo observamos cómo es esa cotidianidad en un hospital donde el día y la noche se confunden sin dejar huella, sino que también vivimos las enfermedades de los pacientes. La sorpresa es que esas dolencias o recuperaciones se presentan sin filtro. La cámara refleja aquello que es, en primer plano, como lo verían nuestros ojos estando en la habitación. No hay planos a medias, heridas tapadas por el reflejo de la luz ni cierres de cortina antes de que podamos ser testigos de lo que ocurre. A una de las protagonistas le vomitan sangre encima y a ella no le da tiempo a retirarse. El susto de ese suceso inesperado nos lo llevamos junto a ella, no podemos apartar la vista, ni la cámara, del mismo modo que ella no lo ha podido esquivar. Úlceras, cicatrices y pulmones que ahogan porque dejan de funcionar correctamente, esto es la realidad de un hospital.