És possible no emocionar-se recordant Amaia Romero i Alfred García cantant 'Tu Canción' al Festival d'Eurovisió 2018? El músic, compositor i intèrpret del Prat de Llobregat és un dels quatre candidats catalans al Benidorm Fest 2023 i vol tornar a representar a Espanya en el certamen musical més important d'Europa.

Alfred García ha visitat 'Punts de vista' i ha donat algunes pistes a Tània Sarrias sobre la posada en escena per al festival: "L’actuació serà un homenatge a la cultura del nostre país i a tots aquells que el van construir".

'Desde que tú estás' ha estat la cançó escollida, un tema que està escrit des de les entranyes. El que va ser concursant d'Operación Triunfo va 'escopir' la lletra en només 30 minuts: "Pot sonar una mica pedant, perquè a vegades contem les coses en minuts, en segons o en hores i tot pren una percepció diferent, perquè el temps posem que no existeix. Però sí. Va ser una cançó que pràcticament vaig escopir i aquí està".

El tema parla de gaudir el camí sense pensar en el resultat, un fet que va més enllà de la mateixa lletra: "El que depèn de nosaltres és ser un transmissor entre el diví i el que és terrenal i la música està en mig. Jo crec que aquesta cançó va de defensar unes emocions que espero que els arribi a les persones que estiguin gaudint de la cançó i de l’actuació".

“Anar a Eurovisió no és només defensar una cançó, sinó a tot un país.“

Fa quatre anys, l'intèrpret ens va enamorar amb l'artista Amaia Romero al certamen d'Eurovisió amb el tema 'Tu Canción'. "Ha canviat tot perquè en aquell moment estava canviant tot i la meva vida era una altra. I, de sobte, el punt de vista va canviar", ha afirmat Alfred fent referència al programa.

L'artista del Prat de Llobregat és un dels candidats més coneguts del Benidorm Fest gràcies a la seva aparició a Operación Triunfo i a tota la feina posterior que ha fet durant els últims anys. Tot i ser un dels favorits, ha reconegut que no pensa en les votacions: "Penso en què realment tots gaudim del festival que tenim. És espectacular veure la inversió que s’ha fet en aquest festival i com s’està cuidant la cultura en aquesta casa".

Alfred García torna a 'Punts de vista'

El cantant català va visitar el programa presentat per Tània Sarrias el febrer de 2021 per presentar la cançó original de la pel·lícula 'Los espabilados'. Un projecte que va dur a terme després de parar al món de la música per dedicar-se a ell mateix.