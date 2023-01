L'art Drag està de moda i està conquistant escenaris cada vegada més importants. Després de guanyar el talent 'Drag Race' i de girar per tota Espanya, l'artista Sharonne és una de les candidates del Benidorm Fest per representar-nos a Eurovisió.

A 'Punts de vista', ha parlat amb Tània Sarrias sobre el tema escollit: 'Aire'. Una cançó que dona veu a totes aquelles persones que li han escrit les seves històries de superació durant l'últim any: "Hi ha molta gent que s'ha trobat que li feia costat sense conèixer-me i que, fins i tot, ha vist en una persona com jo, que ja té una certa edat per ser Drag, que mai és tard per fer el que vols a la vida".

La cantant de Sabadell no ha volgut donar molts detalls de la seva posada en escena, però ha reconegut que no serà gens senzilla: "Al cap i a la fi, soc una Drag. No serà una posada en escena senzilla com el que podré fer avui aquí estant una mica més íntims. La cançó és un tema ballable i demana moviment".

L'any 2001 es va presentar com a candidata a Eurovisió

Fa més de 20 anys, Sharonne es va presentar com a candidata a Eurovisió 2001. A 'Punts de vista', ha assegurat que està vivint l'experiència d'una manera bastant diferent: "Han passat 20 anys, però afortunadament em trobo bé i estic en un moment, fins i tot, millor que quan tenia vint-i-pocs. En l'àmbit personal està la cosa igual, però professionalment, evidentment, he crescut, he canviat moltíssim, he triat per anar per camins diferents dels que tenia en aquell moment".

No hi ha dubte que Sharonne és una artista amb molta personalitat i molta experiència. Actualment, es troba en el moment més àlgid de la seva carrera professional. "Jo vull atresorar records per un futur. Per mi és el més important i, després, quan faci la vista enrere, veure tot el que he fet i estar molt feliç amb això", ha reconegut a Tània Sarrias.