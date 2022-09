El Teatre Coliseum de Barcelona acull aquests dies, i fins al 26 de setembre, l’espectacle ‘El Gran Hotel de las Reinas’, un espai ple de tolerància, bona música, coreografies i molta purpurina. Una de les seves protagonistes, Sharonne, que és el nom artístic de Cristóbal Garrido, ha visitat el plató de ‘Punts de vista’.

La drag Sharonne a 'Punts de vista' RTVE Catalunya

La drag, actriu i cantant de Sabadell és coneguda per haver guanyat la segona temporada del programa ‘Drag Race España’. Per això, qui millor que ella per dir-nos quins són els requisits indispensables per ser una bona Drag Queen.

Segons Sharonne, el primer que necessites és tenir sentit de l’humor, siguis una Comedy Queen o no. En segon lloc, és molt important no tenir por i no pensar en què diran: “Has d'experimentar, treure el que vulguis, caure, aixecar-te i això jo crec que és el que ens fa evolucionar”.

“Les nostres pròpies faltes poden aconseguir fer un personatge meravellós“

Finalment, malgrat que hi ha molta gent que pensa que una Drag Queen hauria de tenir una mica de sentit de la moda, l’actriu de ‘El Gran Hotel de les Reines’ creu que no. “No hem de tenir aquella cosa de dir que no sé maquillar-me molt bé o no sé vestir-me... Perquè potser les nostres pròpies faltes poden aconseguir fer un personatge meravellós”. Així que el tercer requisit indispensable per ser una bona Drag Queen, segons Sharonne, seria “saltar les normes establertes per la societat”.

La segona gira de 'El Gran Hotel de las Reinas' Sharonne participa en la segona gira de 'El Gran Hotel de las Reinas'. Enguany hi ha un grup nou de drags per això el show, malgrat que manté l’essència de la primera edició, és diferent. “La gent té moltes ganes de veure'l tantes que realment les funcions s'han doblat”, apunta l’artista sabadellenca. Després de Barcelona, l’espectacle continuarà la gira per Espanya. "L'afecte que ens reben a tot arreu és una passada", diu Sharonne a ‘Punts de vista’