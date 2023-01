Ya decía Laura Escanes hace apenas un par de días que su propósito para este 2023 era compartir "un poquito más" su día a día con sus seguidores y así ha sido. La influencer ha decidido empezar el año mostrando a sus fans que sí, que está con Álvaro de Luna. Se les había visto juntos, pero hasta el momento ninguno de los dos había confirmado nada hasta ahora. Ha sido Laura Escanes la encargada de hacer oficial su relación en redes sociales con un TikTok y música de Bad Bunny.

Adiós Risto, hola Álvaro de Luna

Laura Escanes y Risto Mejide anunciaron su separación el pasado septiembre tras siete años de relación. La influencer cerró el 2022 con un repaso de todo lo vivido en esos 365 días, un resumen en el que llegó a lanzarle un dardo a su ex. "Aunque lo celebré rodeada de la familia, no recuerdo que fuera un buen día. Ahora con la distancia lo recuerdo triste", decía Laura sobre su cumpleaños en Instagram Stories.

"Me encargué yo misma el pastel (triste pero cierto) y un poco más y me saco yo misma el pastel para que lo soplara. Pero en Instagram todo eso no se ve, claro… me da rabia esa presión de enseñar que estás feliz porque si te comparas todo son familias felices y momentos increíbles", aseguraba, aunque no llegaba a hacer mención explícita a Risto Mejide. Tampoco mencionaba a Álvaro de Luna, su nueva ilusión, aunque ahora ya ha roto su silencio en redes.