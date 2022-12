Nit esperançadora per la restauració i l'oci nocturn

Aquest Cap d'Any és el primer sense cap tipus de restricció després de dos anys de pandèmia. Per aquest motiu els sectors de la restauració i de l'oci nocturn confien fer ple, o pràcticament, durant aquesta nit.

A Barcelona, s'esperen prop de 100.000 persones a l'Avinguda Maria Cristina, on es recupera el tradicional espectacle multitudinari per rebre l'any.

Negocis que esperen fer calaix

Els negocis vinculats a l'oci, com ara la restauració i l'hoteleria, esperen amb candeletes nits com la de Cap d'Any. Bona part de la seva facturació del mes de desembre depèn dels sopars previs a Nadal i de la caixa que es faci l'última nit de l'any. Les perspectives són bones. A molts restaurants ja fa dies que han deixat d'acceptar reserves perquè estan plens, i els hotels també es donen per satisfets.

01.08 min Cap d'Any: reserves en màxims

Als problemes acumulats pels tancaments ocasionats per la pandèmia, aquest 2022 s'hi ha afegit l'increment del preu de matèries primeres com l'energia i els aliments, que són essencials pel sector de l'hostaleria.