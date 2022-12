Uns 800 agents de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana participaran en el dispositiu especial per Cap d'Any a Barcelona. Es tracta de 554 agents dels Mossos d'Esquadra i 255 de la Guàrdia Urbana uniformats i de paisà que faran controls d'accés per evitar l'entrada de vidre i armes blanques a la festa de plaça Espanya. L'operatiu es desenvoluparà principalment en aquest punt, on l'únic accés possible serà per les torres venecianes. L' Ajuntament preveu una assistència similar a la del 2019, quan s'hi van concentrar 94.000 persones, i confia que l'esdeveniment transcorri amb civisme.

Vigilància en altres zones de la ciutat També hi haurà un focus policial posat en les principals àrees d’oci de la ciutat, com el front marítim, el Poble Espanyol, la plaça Catalunya i la Rambla, i la zona d'oci de Sarrià. L'atenció dels agents estarà centrada en la prevenció de delictes contra la llibertat sexual, les baralles i els furts i robatoris amb violència.