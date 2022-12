Barcelona reforçarà la seguretat de la ciutat durant les dates nadalenques amb més controls i un increment dels agents diaris. Així ho ha anunciat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, qui ha presentat el dispositiu de Nadal de la ciutat. Aquest està orientat a controlar el civisme i a prevenir les violències sexuals en l'espai públic, entre d'altres. També inclou un reforç de la gestió del trànsit per evitar sinistres.

360 agents diaris més

La gran novetat és que la ciutat comptarà amb 360 agents de la Guàrdia Urbana més al dia durant Nadal per controlar les festes il·legals en espais públics i privats. També es faran inspeccions en locals on hi hagi menors i alcohol i es controlarà la venda ambulant. Així, es farà un augment de la seguretat ciutadana amb presència uniformada a peu, que complementaran amb agents de paisà.

Quant al trànsit, es faran més controls d'alcoholèmia i s'augmentaran els radars per controlar la velocitat, ja que, des de la Guàrdia Urbana, afirmen que durant aquestes dates la mobilitat pot arribar a doblar-se. D'altra banda, Batlle ha anunciat que la nit de Cap d'Any tindrà un dispositiu específic.