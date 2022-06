Dispositiu històric de Trànsit per aquest cap de setmana de revetlla

Aquest pont es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona 450.000 vehicles. Per aquest motiu, Trànsit ha preparat un dispositiu històric per la revetlla de Sant Joan amb un 28% més de Mossos d’Esquadra vigilant les carreteres.

Fins ara, es registren més de 60 quilòmetres de cues. L’embús més gran se situa a l’AP-7 en direcció Tarragona, on hi ha fins a 27 km de retenció entre Sant Andreu de la Barca i Santa Perpètua de Mogoda. En l’altre sentit, cap a Girona, hi ha 20 quilòmetres de cua que comencen a Granollers i arriben a Cerdanyola del Vallès.

L’altre focus de congestió és a l’A-2, en direcció Lleida, on hi ha 18 quilòmetres de congestió entre Castellbisbal i Sant Joan Despí. Altres llocs on hi ha congestió són 8 quilòmetres a la B-23 al Papiol en direcció a Tarragona i 11 quilòmetres a la C-32 a Sitges en direcció a Tarragona.

Dispositiu de trànsit En previsió dels possibles col·lapses a l’AP-7, hi haurà una grua a la Roca i una altra a Martorell per treure cotxes avariats més ràpidament i evitar embussos. Una altra mesura per controlar el trànsit serà la limitació que afectarà els camions, que en el tram central de l’AP-7 entre l’antic peatge de la Roca i l’antic peatge de Martorell hauran de circular a 80 km/h, pel carril de la dreta i no podran fer avançaments. La sanció per no fer-ho serà de 500 euros. També pels camioners s’habilitaran zones de descans al que eren les antigues zones de peatge de l’AP-7. A més, per millorar la fluïdesa del trànsit en l’operació tornada de diumenge, s’instal·laran més de 100 quilòmetres de carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual a l’AP-7. Serà en sentit nord entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, a l’AP-7/B-23 entre Vilafranca i Molins de Rei, a la C-32 nord entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat i a la C-32 sud entre Gavà i Cornellà de Llobregat, per augmentar la capacitat viària d’aquestes vies i trams. On puc tirar petards aquesta revetlla? A l'aeroport del Prat també hi ha força moviment. Hi ha previstes 883 operacions. Un 82% respecte abans de la pandèmia

Controls d'alcoholèmia i drogues Totes aquestes mesures estaran acompanyades per la campanya de controls d’alcoholèmia i drogues que faran els més de 1.000 mossos d’Esquadra que seran a les carreteres al llarg del cap de setmana.