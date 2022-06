Dispositu per la revetlla excepcional: més efectius, controls i mesures a les carreteres

Els problemes de trànsit durant les últimes setmanes, la situació d'emergència pels incendis simultanis de l'última setmana i que Sant Joan caigui en un pont fa que el departament d'Interior de la Generalitat hagi posat en marxa un dispositiu excepcional per aquestes dates.

L'enlairament de fanalets, prohibit per la revetlla de Sant Joan

El Departament de Joan Ignasi Elena desplegarà el dispositiu de seguretat i trànsit més gran de la història de la revetlla de Sant Joan, segons ha anunciat. Hi haurà un 28% més de Mossos d’Esquadra vigilant les carreteres i les zones d’oci que l’any passat i un 30 % més a trànsit. En total, hi seran 2.393 agents i es doblarà el personal del 112 per aquella nit.

Una altra de les novetats és que es posa en marxa la policia marítima per vigilar les platges.

Restriccions de petards Les restriccions a l'ús del foc i els petards es mantenen igual que altres anys: no es poden encendre fogueres ni tirar petards a menys de 500 metres de zona boscosa. "A més de 500 metres està permesa, però si un municipi considera que ho pot prohibir, és la seva competència", ha sentenciat Elena.



Pel que fa als correfocs, també segueixen la mateixa prohibició a menys de 500 metres i també es necessita el permís del consistori i de l'Estat en funció de la pirotècnia que s'usa. Elena ha recordat que "les restriccions ja existeixen" i demanen "que es compleixin".



A més, Elena ha recordat que els ajuntaments poden prohibir l'ús de petards, que la Generalitat estableix el marc global, però que "no poden anar al concret": "Són competències municipals". La Generalitat descarta restriccions generals per Sant Joan, però sí mesures locals Paral·lelament, hi ha més restriccions degudes al pla alfa de risc d'incendi. Les comarques que estiguin en pla alfa 3 s'aplicaran restriccions més severes, però tal com ha dit el conseller de moment no n'hi ha cap. L'única prohibició nova és la d'utilitzar fanalets "voladors". L'enlairament de fanalets, prohibit per la revetlla de Sant Joan Pels bombers també preveuen que sigui una nit especialment difícil, tot plegat després de l'episodi d'incendis simultanis a Catalunya. El nombre d'agents rurals també s'amplia amb un reforç de la presència de 300 efectius que treballaran durant la revetlla. També es doblarà el personal del 112, de qui Elena ha recollit la dada de trucades al 112 la nit de Sant Joan de 2021: "De 12 a 1 hores, van rebre més de 5.000 trucades". A més dels controls de trànsit dins la ciutat, també n'hi haurà als transports públics, andanes amb especials aglomeracions i vies habilitades per a ciutadans i suport als operatius de neteja. Es dona suport als punts liles que són propicis en espais aglomeracions.