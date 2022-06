El sector pirotècnic es mostra positiu a les portes de la revetlla de Sant Joan. La manca de primeres matèries, que venen de la Xina, per produir petards ha fet que la producció local hagi crescut i que els preus s'hagin encarit fins a un 20%.

El sector encara una molt bona temporada i preveu facturar 19 milions d'euros, superant xifres prepandèmia.

Demanda de producció local

Una de les fàbriques catalanes que ha notat un increment de la producció ha estat la de Canyelles, al Garraf. Allà s'afanyen per enllestir les darreres comandes. La majoria de primeres matèries per fabricar pirotècnia arriben de la Xina. Aquest any, per la crisi de subministraments, milers de contenidors han quedat aturats al port de Xangai. Per tant, molts articles de pirotècnia no han arribat per aquesta revetlla a causa de l'efecte tap que s'està produint. Per aquest motiu, els productors espanyols i catalans han hagut de produir en massa a correcuita i apujar els seus preus.

Dels 73 barris que formen Barcelona, en 49 hi ha almenys una caseta de petards. Per tant, els veïns dels 24 restants hauran de canviar de zona si volen adquirir qualsevol element pirotècnic. El barri amb més punts de venda al carrer és la Sagrera, amb sis, seguit per Porta, Vilapicina i la Torre Llobeta i Sant Gervasi – Galvany, amb cinc. Les Corts i Sants en tenen quatre.