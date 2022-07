Amb l'augment de la mobilitat a l'AP-7 amb la fi de les restriccions i l'alliberament dels peatges, s'ha registrat un increment dels accidents de trànsit a les carreteres catalanes. Per això, s'ha posat en marxa un pla específic de mobilitat per a l'estiu. S'incrementaran els controls en vies amb alta sinistralitat i s'establiran carrils addicionals i restriccions als camions. A més, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha incidit molt en les campanyes de sensibilització.

L'augment dels accidents ha deixat un total de 81 morts en 73 sinistres a les carreteres catalanes. Així ho mostra el balanç de sinistralitat del primer trimestre del 2022. Durant el mateix període de l'any passat, el nombre de persones que van perdre la vida baixa a 64, malgrat que durant aquests mesos, encara hi havia restriccions que afectaven la mobilitat.

“�� Els Mossos van posar 150 denúncies per cinturons de seguretat el passat 4 de juliol en el marc del dispositiu pas de l'Estret. ��️ "El dia 14 hi haurà una altra campanya" | @RTVECatalunya �� https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/Wn2W5Teud3 “

Elena ha destacat el treball de Trànsit per reduir els accidents, però també recalca que "és una lluita de tots" i fa una crida a la prudència i la responsabilitat. Amb l'objectiu de reduir els riscs d'accidents de trànsit a l'estiu, una temporada on se sol registrar una alta mobilitat, des d'Interior es duu a terme una sèrie de mesures:

Als camions de més de 7,5 t, s'ha prohibit circular per l’AP-7 els diumenges de juliol entre les 17 h i les 22 h. A més, a partir de divendres 15, a l’AP-7 entre l’antic peatge de la Roca i l’antic peatge de Martorell i en tram entre Tarragona i l’Ebre, es limitarà la velocitat a 80 km/h, hauran de circular per la dreta i sense fer avançaments. Des de Trànsit, es demana la màxima prudència.

81 morts en accidents de trànsit

Durant el primer semestre d’enguany, 81 persones han mort a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Suposa una xifra alarmant, perquè durant el mateix període de l’any passat, van perdre la vida 64 persones. L'augment de la mobilitat ha estat un dels factors que ha influït, ja que durant els primers mesos del 2021, encara hi havia restriccions que afectaven la mobilitat.

Les xifres del 2022 s'assimilen a les d'abans de la pandèmia: fins a juny del 2019, van perdre la vida 82 persones en 79 sinistres mortals. La via on s'han registrat més morts per accidents mortals ha estat l'AP-7, amb un total de 16 víctimes mortals i concentra quasi el 20% del conjunt de morts per accidents de trànsit que hi ha hagut a la xarxa viària catalana. De les 81 víctimes mortals d’enguany, 60 eren homes, el que representa un 74% dels morts, i 21 dones.