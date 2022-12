00:54

L'Ajuntament ha augmentat els itineraris segurs: rutes vigilades que van des de l'oci nocturn fins a les estacions de transport públic

Els itineraris segurs es realitzen des de meitats d'any a Barcelona, però el consistori ha volgut reforçar aquest servei per una nit on l'oci nocturn fa ple, i en un moment on les violències masclistes estan en xifres rècord a tot l'Estat. Aquestes rutes s'afegeixen als itineraris permanents establerts al Front Marítim, al Poblenou, al Paral·lel, a Gràcia i a Sarrià | Guillem Vives