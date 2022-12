Un dispositiu de 800 agents de Mossos i Guardia Urbana vetllaran per la seguretat la nit de Cap d'Any

El dispositiu policial de Cap d'Any a Barcelona comptarà amb 554 agents dels Mossos d'Esquadra i 255 de la Guàrdia Urbana uniformats i de paisà i preveu controls d'accés per evitar l'entrada de vidre i armes blanques a la festa de plaça Espanya. Segons han explicat els dos cossos policials l'operatiu es desenvoluparà principalment en aquest punt, on l'únic accés possible serà per les torres venecianes, on hi haurà controls d'accés per gaudir de les campanades i el piromusical de Maria Cristina. L'Ajuntament preveu una assistència similar a la del 2019, quan s'hi van concentrar 94.000 persones