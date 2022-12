Les pistes d'esquí s'enfronten a un Cap d'Any amb poca neu

El de dissabte serà el primer cap d'any sense restriccions des de l'inici de la pandèmia. Al Pirineu esperen una ocupació d'entre el 80 i el 100% per aquestes dates. Molts dels que s'acosten fins a la muntanya volen aprofitar aquests dies per esquiar, però les elevades temperatures han desfet bona part de la neu a les estacions.

02.07 min Els hotels del Pirineu esperen una gran ocupació tot i la poca quantitat de neu

Els empresaris del sector encaren la temporada amb optimisme tot i que asseguren que una mica més de fred no els aniria malament. La manca de neu, però, no ha provocat per ara cancel·lacions segons el sector turístic.