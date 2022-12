Els Pirineus esperen una ocupació d'entre el 80 i el 100% per aquestes dates tot i haver-hi menys neu degut a les altes temperatures. La manca de neu, però, no ha provocat per ara cancel·lacions, segons el sector turístic. El Pirineu de Lleida també atreu aquests dies milers d'esquiadors. Per tot plegat, encaren la temporada amb optimisme.