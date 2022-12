Celebracions de Cap d'Any

Aquest Cap d'Any és el primer sense cap tipus de restricció després de dos anys de pandèmia. Per aquest motiu els sectors de la restauració i de l'oci nocturn confien fer ple, o pràcticament, durant aquesta nit. A Barcelona, s'esperen prop de 100.000 persones a l'Avinguda Maria Cristina, on es recupera el tradicional espectacle multitudinari per rebre l'any. Es calcula que s'han desplegat uns 800 agents de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per garantir la seguretat.