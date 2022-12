Benedicto XVI no pasará a la historia, precisamente, por ser uno de los papas más queridos por los católicos. Su carácter conservador y su postura transigente con los casos de abusos sexuales en la Iglesia oscurecieron su legado. Sorprendió al mundo el día que renunció a ser Papa y el cine quiso imaginar cómo fue la transición entre Joseph Ratzinger y Jorge Bergoglio en Los dos papas. La película de Fernando Meirelles presume de retratar sus figuras sin fisuras, pero los más críticos se muestran molestos con la tibieza de la cinta ante los asuntos más polémicos de cada pontífice. Sí hay consenso, en cambio, en destacar que, tanto Anthony Hopkins, como Jonathan Pryce, están soberbios en sus actuaciones.

El día que Anthony Hopkins fue Benedicto XVI

"No he querido ofender a nadie, solo soy actor", advertía Hopkins cuando se estrenó la cinta. Elegir a Jonathan Pryce para el papel de Francisco I fue tremendamente fácil y por eso también fue un motivo de presión extra para el actor: "Desde el día que fue elegido Papa, internet se llenó de imágenes hablando de nuestro parecido físico y no quería hacerlo solo por eso", declaraba a ABC. La elección de Hopkins responde a la necesidad de los productores de contar con un actor de peso junto a Pryce. Y desde luego, el protagonista de El silencio de los corderos era una garantía.

Pryce estudió cada gesto de Bergoglio y llegó a la conclusión de que su parecido iba más allá del físico. Fuera de las creencias religiosas, se movían por las mismas convicciones e incluso "andamos igual, ladeamos la cabeza al mismo lado... Así que para mí fue un proceso natural meterme en su piel" admitía para el periódico.

En cambio Hopkins, no. No visualizó miles de vídeos como su compañero. Solo un par para fijarse en su voz y basta: "Me ofrecieron el papel de Benedicto XVI y lo cogí, pero no tengo opiniones ni voy a hablar sobre mis convicciones religiosas, solo soy un actor. Casi no busqué más información, no es necesario sobrecargar el cerebro. Vi algunos vídeos sobre Ratzinger y escuché su voz".

Consciente de la repercusión que tendría su interpretación, Hopkins quiso mantenerse al margen de toda polémica: "La religión es un tema delicado. Sé que muchos pueden sentirse ofendidos y yo no quiero ofender a nadie. Tengo respeto por todas las creencias, pero no soy religioso."

Las interpretaciones de Anthony Hopkins y Jonathan Pryce como Benedicto XVI y Jorge Bergoglio fueron premiadas con dos nominaciones a Mejor Actor en los Globos de Oro y en los Oscar.