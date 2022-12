Así es el protocolo tras la muerte de Benedicto XVI

La muerte del papa emérito Benedicto XVI es un hecho insólito en más de 600 años. Es el primer pontífice desde 1294 que no muere en el cargo debido a su histórica renuncia en 2013. Los protocolos tras su muerte no serán como los de sus predecesores por la falta de unas normas sobre cómo organizar los actos tras el fallecimiento de un emérito al no existir un estatuto sobre esta figura.

La capilla ardiente tendrá lugar desde este lunes 2 de enero en la basílica de San Pedro del Vaticano, según confirmó la Santa Sede en un comunicado. El entierro será tres días después, el 5 de enero, vísperas de reyes.

"El cuerpo del Papa Emérito será en la basílica de San Pedro del Vaticano para la despedida de los fieles", reza el comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede.

Los pasos a seguir después de la muerte de un papa están descritos en la Constitución 'Universi Dominici Gregis', aprobada por Juan Pablo II en 1996, y salvo la apertura de un cónclave y la destrucción del anillo papal, además de otros pequeños detalles, parece que poco cambiará, aunque esos matices serán importantes.

En el caso de Benedicto XVI, las disposiciones relativas a la apertura del testamento o cómo y cuándo celebrar el funera, no serán tomadas por el camarlengo, quien actúa en caso de Sede Vacante, como se conoce el periodo sin pontífice, sino directamente por Francisco.

Todo indica que al igual que con el papa, se preparará el cadáver y se organizará una capilla ardiente, pero dentro del palacio pontificio, pues Joseph Ratzinger vivía en el monasterio Mater Ecclesiae desde su renuncia, en el interior de los jardines vaticanos.