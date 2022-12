Les mesures contra la inflació es queden curtes

Acollida desigual a Catalunya de les mesures anunciades pel Govern espanyol per combatre la inflació. Ajuts que en molts casos es queden curts, segons els afectats. Associacions de consumidors i entitats socials adverteixen que les conseqüències d'una inflació del 15% en l'últim any al cistell de la compra no es veuen alleugerides amb la supressió temporal de l'IVA. Des de Càritas temen que "els preus dels productes més bàsics pugen i s'acaben menjant el descompte que ha fet l'estat".

Temor a que la inflació es mengi la baixada de l'IVA | Judith Huerta

De fet, segons l'organització de consumidors FACUA, 8 de cada 10 espanyols compren aliments de pitjor qualitat. Més de la meitat de les famílies mengen menys peix. Una de cada 4 compra menys verdures i prop d'un 30% consumeix menys fruita. En canvi, es venen més ultraprocessats.

Pel president del Banc d'Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó Vilas, són unes mesures positives encara que no solucionen el problema. A més, considera necessari vigilar que no es produeixin augment de preus de forma injustificada.

El Banc d'Aliments adverteix que les mesures no solucionen el problema | Marga Esparza

El topall dels lloguers El Sindicat de Llogateres demana que la congelació del topall del 2% en l'actualització dels lloguers s'ampliï als nous contractes i s'aprofiti la pròrroga de sis mesos per establir per llei la regulació del preu del lloguer. Tot i valorar de manera positiva l'obligació de prorrogar els contractes sis mesos i al mateix preu per evitar pujades abusives durant les renovacions o la negativa dels arrendadors de renovar, consideren que a la pràctica s'allarga el problema sis mesos i només s'aplica per als contractes ja existents. 01.19 min Els llogaters veuen insuficients les mesures del Govern | Climent Sabater En canvi, l’Associació de Propietaris d’Habitatges de Lloguer (ASVAL) ha denunciat que aquesta pròrroga forçosa “atempta” contra el dret a la propietat de prop de dos milions de propietaris.

LIVA dels aliments bàsics En canvi, al mercat, molts compradors veuen amb satisfacció la reducció de l'iva dels aliments bàsics, malgrat que dubten de si es notarà o no a la butxaca. La patronal de les peixateries, Fudepesca, ha mostrat la seva “absoluta decepció” perquè esperaven una baixada de l’iva del peix com a la resta d’aliments de primera necessitat. En aquest sentit, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha advertit que la Comissió dels Mercats i la Competència (CNMC) vigilarà que la distribució apliqui correctament la baixada de l'IVA i ha apuntat que altrament "hi haurà sancions".

La bonificació de la benzina Les benzineres catalanes lamenten la retirada dels 20 cèntims als usuaris particulars. El president de les estacions de servei, Albert Campabadal, afirma que el carburant és encara un 10% més car que fa un any. Una mesura que ja ha fet apropar-se a les benzineres a molts conductors, abans de la retirada de l'ajut l'1 de gener.