No tuvo Cayetana Guillén Cuervo la mejor bienvenida en este MasterChef especial Navidad. La presentadora llegó dispuesta a darlo todo, pero se encontró con algún que otro bache que le hundieron la moral nada más empezar. Todo comenzó en la prueba de exteriores, cuando los exaspirantes junior la eligieron para que fuera directamente a la prueba de eliminación. No se lo merecía por todo el trabajo que estaba sacando adelante, según los propios jueces. Por esa razón, no se lo tomó nada bien y su actitud no fue la mejor, tal y como ella misma reconoció. Un enfado que acabó con la propia Cayetana y la pequeña Olivia entre lágrimas.

Cayetana Guillén Cuervo y Olivia han podido hacer las paces y ahora son grandes amigas. La presentadora tuvo la oportunidad de escoger a su ayudante en el primer cocinado del segundo programa y la eligió a ella. Lo cierto es que se compenetraron de maravilla e hicieron un magret de pato con pure de calabaza, aceite de cabeza de gamba y un tartar de gamba envuelto en un tartar de calabacín. Así decidió el dúo decidió llamar a este plato de mar y montaña: magret de pato no binario. "Hoy es Navidad, se trata de abrazar la diferencia, que todo el que esté en su casa se sienta integrado", aseguró Cayetana.

Abrazadas y orgullosas, así recibieron el veredicto de los jueces y el Monaguillo, que no pudo ser mejor. Tanto que fue la mejor de la prueba y pudo donar los 2500 euros a la fundación Mensajeros de la Paz. "Ya está todo olvidado. Fue un momento, es una prueba de exteriores, pero ahora somos superamigas y nos queremos un montón", aseguró Olivia.