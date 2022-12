Els fideus a la cassola de Caldes de Montbui han estat els protagonistes de l'últim capítol de la temporada de 'La recepta perduda'. Sílvia Abril ha obtingut els fideus de l'obrador dels Sanmartí, que elabora pasta des del segle XVIII i continua fent-ho de forma tradicional gràcies a les aigües termals de la localitat.

“No és per romanticisme, sinó perquè realment surt bé el producte fent-lo de la manera com la fem.“

Carles Sanmartí , la vuitena generació de l'obrador, ha explicat al programa com ha anat evolucionant aquest negoci familiar amb tants anys d'història: "A casa teníem un molí on es trinxava el blat. Vam començar a experimentar amb la farina i l'aigua termal que hi havia a casa i es va començar a fer pa. Del pa es va començar a fer un tipus de pasta i va sorgir un producte que ni ens esperàvem. A partir d'aquí, es va anar perfeccionant".

Procés d'elaboració molt artesà

L'obrador de 'Pastes Sanmartí' ha ensenyat a Sílvia Abril cadascuna de les passes que s'han de dur a terme per produir aquest tipus de pasta. Primerament, hem descobert com és el procés de tallat. Els fideus passen per una màquina amb més de 100 anys d'existència que s'encarrega de tallar la pasta. Ho fa a través de l'aigua termal de Caldes de Montbui, per aquest motiu, surt a una alta temperatura i humida.

Un cop s'ha tallat, comença el procés de secatge. Per fer-ho posen el producte tallat a uns armaris de fusta durant 48 hores. "És un procés de producció que s'ha perdut. L'elaboració nostra és molt senzilla però, alhora, complicada. Tot és natural 100%, no entra cap additiu. Aquí hi ha tres parts importantíssimes: l'aigua, la sèmola és la més cara que hi ha i el secatge amb armaris de fusta", ha reconegut Carles Sanmartí a Sílvia Abril.

Els fideus humits s'incorporen a armaris de fusta per fer el procés de secatge RTVE Catalunya





Després de 322 anys d'història, la vuitena generació de 'Pastes Sanmartí' assegura que aquesta tradició no es pot perdre. "És un repte maco d'assumir. Les compensacions que tens morals i de reconeixement al voltant de moltes generacions de Sanmartí no hi ha qui ho pagui".