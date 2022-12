Encara no sabeu quin llibre demanar als Reis Mags d'Orient? Aquest missatge és pels més petits de la casa. Des d'algunes de les llibreries més importants de Barcelona, l'equip de 'Punts de vista' us fa algunes recomanacions imprescindibles per gaudir de la literatura durant aquest Nadal.

'La foca del senyor Cleghorn' de Judith Kerr L'experta literària Àurea Perelló de la llibreria 'Finestres' aposta pel llibre 'La foca del senyor Cleghorn' de Judith Kerr. A 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya ha assegurat que és un llibre divertidíssim: "És un llibre per nens a partir de vuit anys i explica la història del senyor Cleghorn que es troba una foca a prop del mar i se l’emporta a casa. A partir d’aquí passen coses insospitades i divertides".

'Pax' de Sara Penny Packer Des de 'La Central', Sara Collado ens proposa llegir 'Pax' de Sara Penny Packer: “És una història entre un animal salvatge, que és una guineu en aquest cas, i un nen. El que et ve a dir és que no pots tenir un animal salvatge, però sí que pots tenir una amistat amb ell".

'Com serà el més enllà?' de Shinsuke Yoshitake Carla Guzman, també des de 'La Central', recomana 'Com serà el més enllà?' de Shinsuke Yoshitake, un àlbum il·lustrat que parla sobre la mort: "El protagonista troba la llibreta del seu avi que fa poc que es va morir, on descobreix un munt de reflexions al voltant de la vida i de la mort. Un tema tan complicat com el de la mort el tracta d’una manera molt desacomplexada i és molt recomanable".

'La gran diferència' d'Irene Cardona Anem a la llibreria 'Pròleg', on Núria Monrós proposa 'La gran diferència' d'Irene Cardona: "És un llibre que omple un buit molt important dintre de la literatura infantil, ja que parla dels inicis del patriarcat per infants. Explica la història d’una societat on no existeix el gènere i on s’han de marcar les diferències dintre de la societat per poder fer una partició del treball".