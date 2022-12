Els àpats de Nadal més cars dels últims anys

Els preus dels aliments han pujat de mitjana en l'últim any un 15% i això és nota en el moment de triar els productes que posarem a la taula al llarg d'aquests dies. La sensació entre els compradors és la mateixa i tothom es queixa d'aquest augment. Pel que fa als comerciants, expliquen la pujada per l'increment del preu de matèries primeres i, sobretot, de l'energia i el transport.

Els mercats bullen d'activitat

Segons un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), els preus d'alguns dels productes més habituals en els àpats de Nadal han pujat força de preu si es compara amb 15 dies abans o un mes. Les cloïsses encapçalen la llista d'aliments que més han pujat recentment (+19%), seguides del pernil ibèric (+10%), o el besuc (+7%). Altres productes, en canvi, no han patit aquest encariment, com per exemple, el xai o el llobarro.

El peix i el marisc, entre els més cars El marisc congelat acumula una pujada que frega el 8,5% i el llagostí cuit val ara un 15% més que l'any passat. És per això que molts es plantegen comprar producte prèviament congelat per estalviar. Però compte, perquè els majoristes avisen que amb l'increment del preu de la llum els congelats ja no surten tan bé de preu, i sovint el més econòmic és comprar producte fresc i congelar-lo a casa. 01.13 min Els menús de Nadal més cars del segle Malgrat la reducció de la inflació del mes de novembre, aquestes festes de Nadal ens sortiran més cares. Fa uns dies, Mercabarna ja apuntava tota una colla de productes que preveia que pujarien de preu. La inflació encareix els àpats de Nadal entre un 10 i un 15% En aquest context, el Govern espanyol estudia mesures de xoc per apaivagar l'increment de preu del cistell de la compra. Es concretaran la setmana vinent al Consell de Ministres.