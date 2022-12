01:46

Últimes hores per comprar menjar pels àpats de Nadal i Sant Esteve. A l'habitual encariment de molts productes durant aquesta època, s'hi suma enguany la inflació

Tornem al mateix mercat del Clot dues setmanes després per comprovar com han canviat els preus dels productes més sol·licitats per Nadal, com per exemple el peix. Totes les parades consultades coincideixen que, malgrat l'increment de preus, la gent aquest any no s'ha estat de res i ha seguit comprant molt. | CLARA ONTAÑÓN