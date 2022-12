Com afrontar els àpats de Nadal amb un TCA a la taula

Són dies de grans àpats i llargues sobretaules. Moments difícils per a les famílies amb algun membre amb trastorn de conducta alimentària (TCA). Des de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia adverteixen que passat Reis augmenten les recaigudes. Per aquest motiu recomanen anticipar-se i ofreixen tallers on ajuden a tractar aquestes situacions.